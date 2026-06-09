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09 июня 2026 в 17:44

Студент по указке мошенников вскрыл сейф и выпрыгнул с шестого этажа

Студент вскрыл сейф и выпрыгнул с балкона из-за мошенников в Тверской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Тверской области злоумышленники заставили 18-летнего студента из Москвы вскрыть сейф в чужой квартире, сообщает Telegram-канал «112». Молодой человек по указке аферистов купил болгарку и проник в жилище, после чего выпрыгнул с шестого этажа.

По информации канала, неожиданно в квартиру вернулся хозяин — студент несколько раз выстрелил из найденного в сейфе пневматического пистолета и по команде кураторов выпрыгнул с балкона. В итоге молодого человека госпитализировали со множественными травмами.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, призвал россиян не разговаривать с мошенниками. По словам парламентария, следует исходить из того, что, если человек действительно кому-то понадобится, его в любом случае пригласят в официальное учреждение. Депутат сообщил, что это намного усложнит злоумышленникам возможность совершить мошеннические действия.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты.

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Тверская область
мошенники
сейфы
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