Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 07:55

В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров

Сенатор Кутепов предложил расселять аварийные дома за деньги коррупционеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительству России необходимо начать расселять аварийное жилье за счет коррупционного имущества, такое мнение высказал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Он уже направил соответствующее предложение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. Как считает Кутепов, в качестве агента следует привлекать государственную компанию «Дом.РФ», передает РИА Новости.

В целях обеспечения реализации программ переселения предлагается денежные средства от реализации коррупционного имущества частично направлять на реализацию указанных программ, для чего предлагается привлечь ПАО «Дом.РФ» в качестве агента РФ по продаже такого имущества, — говорится в письме.

Кутепов не исключил, что такая инициатива могла бы позволить включить в программу дома, которые обладают признаками аварийности, но не вошли в нее. По его мнению, при реализации коррупционного имущества 25% следует тратить на расселение жилья. Еще 25% он предложил выделять в качестве агентского вознаграждения для «Дом.РФ».

Ранее Совфед и Росимущество подготовили поправки, которые ускорят оборот конфискованного имущества. Отмечается, что такое жилье нередко простаивает из-за длительной процедуры оформления.

