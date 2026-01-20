В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров Сенатор Кутепов предложил расселять аварийные дома за деньги коррупционеров

Правительству России необходимо начать расселять аварийное жилье за счет коррупционного имущества, такое мнение высказал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Он уже направил соответствующее предложение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. Как считает Кутепов, в качестве агента следует привлекать государственную компанию «Дом.РФ», передает РИА Новости.

В целях обеспечения реализации программ переселения предлагается денежные средства от реализации коррупционного имущества частично направлять на реализацию указанных программ, для чего предлагается привлечь ПАО «Дом.РФ» в качестве агента РФ по продаже такого имущества, — говорится в письме.

Кутепов не исключил, что такая инициатива могла бы позволить включить в программу дома, которые обладают признаками аварийности, но не вошли в нее. По его мнению, при реализации коррупционного имущества 25% следует тратить на расселение жилья. Еще 25% он предложил выделять в качестве агентского вознаграждения для «Дом.РФ».

Ранее Совфед и Росимущество подготовили поправки, которые ускорят оборот конфискованного имущества. Отмечается, что такое жилье нередко простаивает из-за длительной процедуры оформления.