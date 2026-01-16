В соцсети «ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов

Спрос на рекламу у авторов в соцсети «ВКонтакте» вырос по итогам 2025 года — рекламодатели разместили более миллиона публикаций. Наиболее популярными у рекламодателей оказались сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий — там разместили до трети всех объявлений.

Весь 2025 год рынок жил с растущим запросом на рост эффективности маркетинговых размещений: бизнесу нужен не просто контакт с аудиторией, а отдача от взаимодействия с ней. И то доверие подписчиков, которое есть у нишевых и специализированных авторов и сообществ, дает рекламодателям искомый высокий отклик на рекламные интеграции, — рассказал директор по развитию бизнеса VK AdBlogger Никита Уткис.

Сейчас на платформе представлены более 71 тыс. сообществ, которым доступно размещение рекламных материалов, а в самом сервисе зарегистрированы более 46 тыс. рекламодателей. Больше всего размещений заказал бизнес из сферы e-commerce — на эту категорию рекламодателей пришлось более 40% от всего количества публикаций в 2025 году.

Ранее пользователи «ВКонтакте» в период новогодних праздников посмотрели рекордный объем контента. Тем временем авторы контента заработали 100 млн рублей через платформу VK Donut.