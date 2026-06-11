Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 21:15

Цветок на замену хостам: посадите хоть в тени, и сад засияет белыми, лиловыми и розовыми «облаками»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы любите хосты за их неприхотливость и теневыносливость, но хотите добавить в сад больше ярких красок и длительного цветения, обратите внимание на василистник водосборолистный.

В отличие от хост, ценящихся прежде всего за красивую листву, василистник радует не только ажурной, сизовато-зеленой листвой, но и обильным цветением.

В июне он выбрасывает крупные щитковидные метелки длиной до 20 см, состоящие из множества мелких пушистых цветков белого, лилового или розового оттенка, которые парят над кустом, создавая эффект кружевного облака.

Василистник так же неприхотлив, как и хоста, а в чем-то даже выносливее: он может расти на одном месте до 10 лет без пересадки, зимостоек и нетребователен к почвам. Он прекрасно чувствует себя в тени, где окраска его соцветий сохраняется дольше.

Единственное условие — предпочитает плодородные, влажные участки и в сильную засуху нуждается в поливе.

Ранее были названы цветы, которые похожи на ромашку, но окрашены в самые невероятные оттенки.

Проверено редакцией
Читайте также
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Общество
Росатом раскрыл, как идет строительство термоядерного реактора во Франции
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Общество
Онищенко оценил идею родов с использованием VR-очков
Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая
Семья и жизнь
Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая
На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков
Общество
На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков
Эта белоснежная красавица сеется сама, растет везде и цветет с июня до октября без полива и подкормок
Общество
Эта белоснежная красавица сеется сама, растет везде и цветет с июня до октября без полива и подкормок
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Сирия договорились восстановить работу Русского дома в Дамаске
«Худшее — впереди»: «живой Нострадамус» предрек Израилю войну нового типа
Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 136
Специалисты начали очищать спасенные части панорамы «Оборона Севастополя»
«Отстойные»: Медведев указал на слабое место подготовки строителей в России
Ушел из жизни ветеран ВОВ Иван Федосеев
Стало известно о планах российских дипломатов по делу Обрезко
В деле Обрезко увидели тревожный сигнал для россиян
В многоэтажке Краснодара ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Два фрагмента панорамы Рубо вернулись в Севастополь спустя 84 года
Правительство сообщило об изменениях в работе салона МАКС-2026
В России изменили правила ввоза пальмового масла из «недружественных» стран
«Я 100% знаю, на какой я стороне»: Захарова о конфликте Линды и Фадеева
Получившим ранения бойцам СВО могут назначить доппособие
В Севастополе раскрыли планы по спасению исторической панорамы
«Сделка одобрена»: Трамп заявил о прорыве по Ирану
Туристы оказались заперты на высоте из-за поломки американских горок
Развод, второй ребенок, мнение об СВО: как живет актриса Диана Пожарская
Командир ВС РФ рассказал о тактике маскировки ВСУ в Константиновке
Из жары в холод: какие погодные сюрпризы готовит июнь
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.