Цветок на замену хостам: посадите хоть в тени, и сад засияет белыми, лиловыми и розовыми «облаками»

Цветок на замену хостам: посадите хоть в тени, и сад засияет белыми, лиловыми и розовыми «облаками»

Если вы любите хосты за их неприхотливость и теневыносливость, но хотите добавить в сад больше ярких красок и длительного цветения, обратите внимание на василистник водосборолистный.

В отличие от хост, ценящихся прежде всего за красивую листву, василистник радует не только ажурной, сизовато-зеленой листвой, но и обильным цветением.

В июне он выбрасывает крупные щитковидные метелки длиной до 20 см, состоящие из множества мелких пушистых цветков белого, лилового или розового оттенка, которые парят над кустом, создавая эффект кружевного облака.

Василистник так же неприхотлив, как и хоста, а в чем-то даже выносливее: он может расти на одном месте до 10 лет без пересадки, зимостоек и нетребователен к почвам. Он прекрасно чувствует себя в тени, где окраска его соцветий сохраняется дольше.

Единственное условие — предпочитает плодородные, влажные участки и в сильную засуху нуждается в поливе.

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