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11 июня 2026 в 19:30

Эта белоснежная красавица сеется сама, растет везде и цветет с июня до октября без полива и подкормок

Фото: D-NEWS.ru
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Это однолетнее растение превращает дачный участок в кружевной белоснежный рай с минимальными затратами сил. Оно растет на любой, даже самой бедной почве, не нуждается в подкормках и частом поливе.

Белая космея — она практически не поражается вредителями и болезнями, а ее листва привлекает в сад бабочек и полезных насекомых. Сеять семена можно прямо в грунт в мае-июне — всходы появятся через 8–12 дней, а спустя два месяца растение уже зацветет.

Ее нежные цветки-корзинки диаметром 10–12 см напоминают белых мотыльков или грациозные ромашки. Цветение длится с конца июня до самых заморозков в октябре, а отцветающие корзинки самостоятельно опадают, не портя внешний вид куста и не требуя от вас трудоемкой обрезки.

В дальнейшем космея легко размножается самосевом, и вам не придется покупать новые семена каждый год.

Ранее были названы быстрорастущие цветы: посадил в июне — и до октября клумба стоит нарядная.

Проверено редакцией
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