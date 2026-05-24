Беру копченую грудку, жарю грибы — и собираю салат «Любимый муж»: сочный, с дымком и очень удачным сочетанием

Это тот салат, который хочется приготовить не на праздник, а просто так — потому что вкусно. Копченая курица здесь сразу задает характер, грибы добавляют насыщенности, а нежный слой из яиц, плавленого сыра и чеснока делает вкус мягким и цельным. Сверху — свежие помидоры, и получается отличный контраст: теплый, сливочный, чуть копченый и свежий одновременно.

Салат получается сытный, но не тяжелый. Его особенно хорошо готовить заранее — пока стоит в холодильнике, слои пропитываются, и вкус становится еще интереснее.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка — 300 г, шампиньоны — 300 г, яйца — 4 шт., лук — 100 г, плавленые сырки — 2 шт., помидоры — 120 г, майонез — 100 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление

Шампиньоны нарежьте пластинками и выложите на сухую горячую сковороду. Дайте выпариться жидкости, затем добавьте немного масла, соль, перец и мелко нарезанный лук. Обжаривайте до мягкости и золотистого цвета, после чего полностью остудите.

Копченую грудку нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую и натрите на терке. Плавленые сырки слегка охладите в холодильнике и тоже натрите. Смешайте сыр с яйцами, добавьте майонез и чеснок, пропущенный через пресс.

Соберите салат слоями: грибы с луком, половина сырно-яичной массы, копченая курица, затем оставшаяся часть сырной смеси. Уберите в холодильник минимум на час. Перед подачей сверху добавьте нарезанные помидоры.

Личный опыт

Помидоры лучше выкладывать прямо перед подачей — так они остаются свежими и не поплывут, а салат выглядит особенно красиво.

