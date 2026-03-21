Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам

Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам Удары Ирана нанесли США ущерб в $800 млн

Удары Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб в $800 млн (67,9 млрд рублей), передает BBC со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Основные разрушения пришлись на первые две недели конфликта.

Дополнительные потери инфраструктуры оцениваются примерно в $310 млн. При этом точный масштаб разрушений остается неясным.

Атаки последовали после начала операции США и Израиля 28 февраля 2026 года. В этот период Тегеран нанес серию ответных ударов по военной инфраструктуре. Целями стали системы ПВО, спутниковая связь и объекты на базах США в Иордании, ОАЭ, Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии. Значительный ущерб был нанесен радиолокационным системам ПРО THAAD, включая радары AN/TPY-2.

Иран наносил повторные удары по одним и тем же авиабазам, включая объекты в Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии. Такой подход, по данным спутникового анализа, указывает на целенаправленное поражение ключевой военной инфраструктуры.

За первые шесть дней операции расходы американской стороны превысили $11,3 млрд, что подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. По оценкам экспертов, кампания стала самой дорогостоящей военной операцией за второй срок президента Дональда Трампа среди тех, по которым имеются открытые данные.

Ранее глава Белого дома заявил, что США столкнулись с дефицитом собственных запасов боеприпасов из-за масштабных поставок Украине при предыдущей администрации. По его словам, экс-президент Джо Байден передал Киеву значительные объемы военной техники и финансовой помощи, но не позаботился о пополнении американских арсеналов.