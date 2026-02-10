Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика Юриста семьи убитого мальчика Паши судили за вовлечение в проституцию подростка

Юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи убитого девятилетнего Паши, в прошлом был судим за вовлечение в проституцию подростка, передает 78.ru. Информация об этом содержится в судебной картотеке.

По информации издания, Сорокин официально подтвердил наличие судимости при вступлении в партию «Яблоко» в 2021 году. Юрист признался, что не скрывает своего прошлого.

Ранее в компьютере подозреваемого в убийстве мальчика, Петра Жилкина, было обнаружено около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим. По предварительным данным, он вступал в интимные связи с детьми еще в Ростове-на-Дону, куда уже выехали следователи.

До этого Жилкин утверждал следователям, что нанес удар по голове Паше, после чего мальчик потерял сознание. Однако результаты вскрытия показали, что смерть ребенка наступила из-за утопления. По мнению врачей, Жилкин топил еще живого мальчика в Шингерском водопаде, чтобы скрыть следы преступления.

Также сообщалось, что 11 февраля на Южном кладбище пройдет церемония прощания с погибшим Пашей. За соблюдением порядка будут следить полицейские и представители Росгвардии.