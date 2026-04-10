Россиянин поджег полицейский участок

В Приамурье задержали мужчину, который поджег входную группу административного здания МО МВД России «Свободненский», рассказал Telegram-канал SVB NEWS. Инцидент произошел вечером 9 апреля.

Возгорание потушили сами стражи порядка, пострадавших нет, зданию причинен малозначительный ущерб. Подозреваемого быстро нашли — им оказался местный житель 1964 года рождения, которого доставили в отдел внутренних дел, рассказали Амур.инфо в органах.

Мужчине грозит серьезное наказание. Статья, по которой квалифицировали произошедшее, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее Северский городской суд Томской области приговорил двух несовершеннолетних к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов. Мальчики действовали по заданию украинских спецслужб. Подростков отправили в учебно-воспитательное учреждение при Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Перед этим полиция поймала в Санкт-Петербурга диверсанта, который хотел устроить взрыв. Мужчина действовал в интересах Украины. Теперь по совокупности всех обвинений, включая госизмену, ему грозит пожизненное лишение свободы.