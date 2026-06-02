Закуска «Шашлык из баклажана»: можно есть сразу или мариновать на зиму

«Шашлык из баклажана» — это закуска, которая удивляет своим насыщенным «мясным» вкусом. Это блюдо идеально подходит и для мгновенного употребления, и для заготовки на зиму.

Для приготовления понадобится: 2 кг баклажанов, 4–5 луковиц, 1 головка чеснока, пучок зелени. Для маринада: 1 литр воды, 1 стакан растительного масла, 1/2 стакана уксуса (9%), 2 столовые ложки соли, 1/2 стакана сахара, 5–6 горошин черного перца, 3–4 лавровых листа.

Рецепт: баклажаны очистите и нарежьте крупными кубиками. В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте их до легкой золотистой корочки — они должны остаться упругими. Отдельно вскипятите воду, добавьте соль, сахар, масло, уксус и специи, дайте покипеть 2–3 минуты.

В кастрюле выкладывайте слоями: баклажаны, нарезанный лук, мелко рубленный чеснок и зелень. Залейте все горячим маринадом и поставьте под гнет на 6–8 часов — закуска готова к употреблению.

Для зимней заготовки разложите закуску по стерилизованным банкам, накройте крышками и стерилизуйте 20–25 минут, затем закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту и посоветовала добавить в маринад несколько звездочек гвоздики — это придаст закуске изысканный аромат.

