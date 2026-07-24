Паулс высказался о запрете своих песен, которые исполняли российские певцы

Паулс высказался о запрете своих песен, которые исполняли российские певцы Композитор Паулс не стал осуждать власти Латвии за запрет своих песен

Экс-глава Министерства культуры Латвии и композитор Раймонд Паулс не стал осуждать власти страны за запрет на трансляцию своих произведений. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что равнодушен к принятому решению. По словам композитора, вердикты должны выносить люди, обладающие властью.

Я не буду комментировать [запрет своих композиций властями Латвии]. Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает, — сказал Паулс.

Ранее латвийский Сейм во втором чтении утвердил поправки к закону об электронных средствах массовой информации, которые запрещают радиостанциям транслировать произведения, созданные лицами, находящимися под санкциями. В частности, в перечень вошли восемь композиций, созданных Паулсом.

До этого в Латвии задержали депутата Рижской думы Алексея Росликова, который выступает за использование русского языка. Ранее его отстранили от участия в заседании Сейма, когда он произносил речь на русском. Росликов является лидером партии «Стабильность».