Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 11:44

Полиция задержала девушку после ролика с горящим складом Wildberries

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку за съемку последствий атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку, которая опубликовала видео с горящим складом Wildberries после удара беспилотников, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону в МАКСе. По данным ведомства, после атаки на Краснодарский край 22 июля в местных Telegram-каналах распространился ролик, на котором девушка показывает на пожар и с сарказмом говорит: «Круто, мама без работы осталась».

Девушка нарушила введенный на Кубани запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений, — отмечается в сообщении.

Сотрудники центра «Э» обнаружили запись в одном из мессенджеров. На видео девушка показывает складское помещение, где возник пожар после атаки БПЛА, а также объекты, расположенные рядом с ним. Правоохранители установили личность автора — ей оказалась местная жительница.

Позже силовики опубликовали видео с извинениями девушки. В полиции заявили, что в ее действиях усматриваются признаки нарушения статьи 4.17 закона Краснодарского края № 608-КЗ. За это предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атак беспилотников на склады Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе компании удалось сохранить часть площадей и товаров. По ее словам, Wildberries перераспределяет сохранившиеся остатки продукции по другим складам.

Регионы
Краснодар
атаки ВСУ
БПЛА
Wildberries
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
«Это не правосудие»: сестра Хачатуряна отреагировала на решение кассации
В Минобороны раскрыли число сбитых дронов за неделю
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля: где можно заправиться
Минобрнауки создаст онлайн-платформу для поступления в вузы
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.