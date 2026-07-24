Полиция задержала девушку после ролика с горящим складом Wildberries В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку за съемку последствий атаки БПЛА

В Краснодаре задержали 19-летнюю девушку, которая опубликовала видео с горящим складом Wildberries после удара беспилотников, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону в МАКСе. По данным ведомства, после атаки на Краснодарский край 22 июля в местных Telegram-каналах распространился ролик, на котором девушка показывает на пожар и с сарказмом говорит: «Круто, мама без работы осталась».

Девушка нарушила введенный на Кубани запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений, — отмечается в сообщении.

Сотрудники центра «Э» обнаружили запись в одном из мессенджеров. На видео девушка показывает складское помещение, где возник пожар после атаки БПЛА, а также объекты, расположенные рядом с ним. Правоохранители установили личность автора — ей оказалась местная жительница.

Позже силовики опубликовали видео с извинениями девушки. В полиции заявили, что в ее действиях усматриваются признаки нарушения статьи 4.17 закона Краснодарского края № 608-КЗ. За это предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атак беспилотников на склады Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе компании удалось сохранить часть площадей и товаров. По ее словам, Wildberries перераспределяет сохранившиеся остатки продукции по другим складам.