Известный вор в законе попался на вымогательстве В Москве задержали именитого вора Нугзара Торчинаву по делу о вымогательстве

В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного в криминальном мире под прозвищем Торчик, сообщает Telegram-канал «ПРАЙМ КРАЙМ». По данным канала, уроженца Сухума подозревают в вымогательстве 450 тысяч рублей в составе преступной группы. Уточняется, что задержанный имеет статус вора в законе.

Торчинава считается одним из самых авторитетных представителей криминального мира, он был коронован в 1980 году. В годы перестройки он расширял влияние в разных регионах СССР. За последние 20 лет Торчик около 10 лет провел в колониях, отбыв три срока.