Известный вор в законе попался на вымогательстве

В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного в криминальном мире под прозвищем Торчик, сообщает Telegram-канал «ПРАЙМ КРАЙМ». По данным канала, уроженца Сухума подозревают в вымогательстве 450 тысяч рублей в составе преступной группы. Уточняется, что задержанный имеет статус вора в законе.
Торчинава считается одним из самых авторитетных представителей криминального мира, он был коронован в 1980 году. В годы перестройки он расширял влияние в разных регионах СССР. За последние 20 лет Торчик около 10 лет провел в колониях, отбыв три срока.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали вора в законе Юсифа Алиева, находившегося в международном розыске с 2008 года. Ему предъявили обвинения, в том числе по делу об убийстве двух и более человек и занятии высшего положения в преступной иерархии.
До этого в международном аэропорту Тбилиси задержали гражданку России, находившуюся в розыске Интерпола по запросу США. По словам ее адвоката, американская сторона предъявляет претензии, связанные с импортом и экспортом санкционной продукции.