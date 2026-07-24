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24 июля 2026 в 11:41

Известный вор в законе попался на вымогательстве

В Москве задержали именитого вора Нугзара Торчинаву по делу о вымогательстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного в криминальном мире под прозвищем Торчик, сообщает Telegram-канал «ПРАЙМ КРАЙМ». По данным канала, уроженца Сухума подозревают в вымогательстве 450 тысяч рублей в составе преступной группы. Уточняется, что задержанный имеет статус вора в законе.

Торчинава считается одним из самых авторитетных представителей криминального мира, он был коронован в 1980 году. В годы перестройки он расширял влияние в разных регионах СССР. За последние 20 лет Торчик около 10 лет провел в колониях, отбыв три срока.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали вора в законе Юсифа Алиева, находившегося в международном розыске с 2008 года. Ему предъявили обвинения, в том числе по делу об убийстве двух и более человек и занятии высшего положения в преступной иерархии.

До этого в международном аэропорту Тбилиси задержали гражданку России, находившуюся в розыске Интерпола по запросу США. По словам ее адвоката, американская сторона предъявляет претензии, связанные с импортом и экспортом санкционной продукции.

Россия
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