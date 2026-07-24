Ситуация в аэропортах России сегодня, 24 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 24 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 24 июля, изменение расписания

В Шереметьево с опозданием вылетели самолеты в Махачкалу (вылет в 09:35 вместо 07:25), в Минеральные Воды (вылет 10:35 вместо 07:30). Рейс в Киров отправился в 10:30 вместо 07:35. Также с опозданием вылетят самолеты в Самару, Астрахань, Казань, Тюмень, Пермь, Владикавказ, Махачкалу и Абу-Даби.

Были отменены рейсы на Нижнекамск (назначенный на 06:00), Ульяновск (на 06:00), Калининград (на 06:35) и Санкт-Петербург (на 07:00). Кроме того, отменили самолеты из Санкт-Петербурга, назначенные на 07:30, 08:30,11:00, Ульяновска (на 10:10) и Калининграда (на 12:45).

На прилет также сообщается о задержках. Рейс из Екатеринбурга прибыл в 10:10 вместо 06:00. Также опоздают рейсы из Уфы, Барнаула, Тюмени, Омска, Иркутска, Магнитогорска, Челябинска, Нижневартовска, Махачкалы, Новосибирска, Ташкента, Красноярска, Абу-Даби, Астаны, Бишкека, Ханты-Мансийска, Стамбула, Новокузнецка, Казани, Кемерово, Еревана, Томска, Астрахани, Горно-Алтайска, Алматы, Чебоксар, Нового Уренгоя, Бишкека, Хабаровска, Сочи, Владивостока, Красноярска, Улан-Удэ, Абакана, Антальи, Саратова, Южно-Сахалинска, Дели, Даламана, Петропавловска-Камчатского, Стамбула, Бодрума, Пекина, Шарм-эш-Шейха.

Во Внуково с опозданием вылетели самолеты в Стамбул, Хургаду, Ульяновск, Анталью и Даламан. Также были перенесены вылеты рейсов в Санкт-Петербург с 07:30 на 08:30 и с 07:50 на 08:25. Рейс в Шарм-эш-Шейх вылетел в 08:30 вместо 06:50. Рейс в Краснодар отправился в 08:45 вместо 07:35. Самолет в Анталью вылетел в 09:20 вместо 07:45. Позже вылетят самолеты в Газипашу (вылет в 12:05 вместо 11:10) и Когалым (вылет в 18:50 вместо 13:15).

Отменены рейсы в Санкт-Петербург на 08:30 и в Ереван на 12:10. Также отменены рейсы из Санкт-Петербурга, назначенные на 07:35 и на 08:35, и Еревана на 11:10.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Позже приземлились самолеты из Ташкента, Челябинска, Даламана, Стамбула, Уфы, Бухары. Задержится рейс из Тюмени (прилет в 08:37 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 08:58 вместо 08:15), из Уфы (прилет в 08:59 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 09:19 вместо 08:20), из Якутска (прилет в 09:14 вместо 13:55). Помимо этого, с опозданием приземлятся самолеты из Фергана, Термеза, Ульяновска, Сочи, Антальи и Нячанга.

В Домодедово задержатся рейсы в Ижевск (вылет в 09:40 вместо 08:40), в Ашхабад (вылет в 11:05 вместо 10:35), в Минеральные Воды (вылет в 11:30 вместо 10:40) и Калининград (вылет в 15:15 вместо 11:30).

Отменен рейс на Санкт-Петербург, назначенный на 09:30. Также отменен рейс из Санкт-Петербурга, назначенный на 13:30.

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 24 июля, изменение расписания

В Пулково задержатся рейсы в Минеральные Воды (вылет в 09:15 вместо 07:15), Ижевск (вылет в 11:45 вместо 07:30), Нижнекамск (вылет в 09:00 вместо 07:45), Калининград (вылет в 10:35 вместо 08:40), Махачкалу (вылет в 12:00 вместо 08:45). Также с опозданием вылетят рейсы в Волгоград, Казань, Махачкалу, Пермь, Саратов, Бухару, Омск, Анталью, Пензу, Астрахань, Калининград, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Абакан, Оренбург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ереван и Сухум.

Отменены рейсы в Москву, назначенные на 06:00, 07:00, 07:30, 09:30, 11:55, в Мурманск на 07:30, в Краснодар на 08:00 и в Минеральные Воды на 08:40. Также отменены рейсы из Москвы, назначенные на 08:45 и 10:00, 11:00, 11:05, из Челябинска на 09:05, Мурманска на 11:20.

С опозданием приземлятся в Пулково рейсы из Перми, Уфы, Сургута, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Худжанда, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, Омска, Барнаула, Новосибирска, Ургенча, Мурманска, Оренбурга, Норильска, Кемерово, Нижневартовска, Сочи, Горно-Алтайска, Казани, Иркутска, Антальи и Калининграда.

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