Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 11 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в среду, 11 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Запорожское направление. Восточный фланг. Войска ГрВ „Восток“ продолжают наступление западнее Гуляйполя и отражают контратаки противника в районе Терноватого, Прилук и Великомихайловки-Орестополя. Противник пока не успокоился, бросает в контратаки личный состав колоннами на бронетехнике и малыми штурмовыми группами, пытаясь остановить наступление войск группировки в направлении Орехова, Запорожья и Покровского. За сутки наши подразделения на направлении отразили 7 контратак и уничтожили танк, 3 бронеавтомобиля, 8 ед. автотехники и до 2-х рот штурмовой пехоты. В целом нашими средствами разведки выдвижение противника было вскрыто еще при выдвижении к переднему краю, и нанесение ударов по этим колоннам было начато до его выхода к ЛБС и продолжено в ходе контратаки», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, войска «Востока» продолжают перемалывать резервы ВСУ, нанося им существенные потери в живой силе и технике.

«По итогам на сегодняшний день ВСУ не удалось выполнить даже ближайшей задачи. В Терноватом — уничтожение выжившей пехоты, успевшей спешиться в западной части. Противник, который любит порассуждать про „мясные“ штурмы, решил забросать наш передний край своим отборным мясом из десантно-штурмовых бригад и штурмовых полков. Один из медийных содомитов в своем ТГК характеризует обстановку на фронте так: „Не радуюсь относительным неудачам русских, потому что на фронте какого-то послабления с их стороны не вижу. Хорошо прикуривать нам дают, аж шкурка заворачивается“. Западнее Гуляйполя ВС РФ продолжают продвигаться», — передает Котенок.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Военкор также обратил внимание, что российские подразделения закончили зачистку Железнодорожного (Зализнычного) и выбили ВСУ из опорного пункта западнее.

«Бои в районе балки Шестиполье, идет зачистка посадок юго-восточнее Железнодорожного у ж/д. Взят очередной опорный пункт противника южнее Цветкового. В районе Горькое — Староукраинка — ожесточенные встречные бои. Бои севернее Загорного в посадках и балках в направлении Комсомольского (Гуляйпольского). Поступает информация о продвижении наших штурмовых групп юго-западнее Орехова и закреплении наших подразделений в южной части Новоандреевки. ГрВ „Восток“ продолжает выполнять поставленные задачи, успешно развивает наступление и отражает контратаки противника», — добавил Котенок.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Приморского, у Речного и Магдалиновки.

«БПЛА ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки: 6 участников ранены, погиб священник. На Гуляйпольском участке ВС РФ продвигаются на запад вдоль трассы на Орехов, расширяя одновременно зону контроля вдоль Конки. МО сообщило об освобождении поселка Зализничное, что лишает ВСУ важного логистического узла на подступах к Орехову — через село идет дорога на Орехов и ж/д ветка до станцией „Гуляйполе“. Выше по фронту идут тяжелые бои — армия России отражает атаки ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской обл. Враг атаковал в районе Нового Запорожья и Доброполья, у Новоалександровки. В районе Орестополя уничтожена пехота ВСУ, прорывающаяся в Сосновку. Другая штурмовая группа форсировала Волчью и смогла прорваться в одноименную деревню. Цель ВСУ — выбить наши войска из южной части Днепропетровской области и создать угрозу окружения наших войск в районе Гуляйполя», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

