Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 11 февраля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 11 февраля: обстановка на фронте сегодня

«Купянск. Наши подразделения по-прежнему зачищают важный логистический транспортный железнодорожный узел — Купянск-Узловой, а также контролируют уже не менее важный населенный пункт на этом участке — Ковшаровку. Дело в том, что здесь располагается довольно солидное локомотивное депо, место разгрузок и транспортно-железнодорожных перемещений сил и средств противника на другие участки фронта. Наши туда постоянно наносят огневые удары, активно работают УФМП-5, дальнобойная артиллерия, РСЗО „Торнадо“, круглосуточно используются наши „Герани“. Плотный огневой „зонтик“ помогает нашим штурмовым группам маневрировать, брать опорники противника и тщательно закрепляться во время зачистки как на левом, так и на правом берегах реки Оскол», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, на Волчанском направлении бои продолжаются в районе Волчанска, а также высокая дневная активность ВС РФ зафиксирована в направлении к Липцам, речь идет о своеобразном треугольнике: Золочев — Казачья Лопань — Граны и Прудянка.

«Это один из главных участков, откуда противник по-прежнему наносит дроновые удары по белгородскому приграничью и самому Белгороду, которые продолжались и в минувшие сутки. Харьков. Сами украинцы признали, что после окончательного разрушения одной из самых главных теплоэлектроцентралей ТЭЦ-5 больше половины Харькова находится без света и тепла. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Продолжается работа теневых структур, связанная с криминалом. Криминалитет Украины по-прежнему открыто зарабатывает деньги в так называемых кол-центрах. Харьков стал главным кол-центром по отмыванию вот этих денег на юге-востоке Украины. То есть фактически лидерство по телефонному мошенничеству окончательно перешло в руки харьковского криминалитета», — отметил Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

Он также обратил внимание, что сейчас распространение в Харькове получили так называемые мовные патрули.

«„Мовные“ — то есть языковые. Опять же, под крышей криминалитета в торговых центрах, на рынках, в магазинах, в общественных местах ходит группа людей и выявляет тех, кто говорит на русском языке. Ну абсурд! Фактически стучат на своих знакомых и соседей. А чтобы не заявлять в полицию и в СБУ, прямо на месте требуют деньги. Вот такая схема работает сейчас в Харькове», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение практически на всех участках фронта в Харьковской области при активной поддержке артиллерии и «Солнцепеков».

«Интенсивно работала авиация ВКС РФ и расчеты БПЛА „Герань-2“. Противник отсиживается в обороне и атакует гражданскую инфраструктуру Белгородской области. В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО „Вампир“ чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области. Возле Старицы без существенных изменений. Штурмовики „Бесстрашных“ продвинулись в лесном массиве на 200 м. В лесу юго-западнее Симоновки „Воины Севера“ продвинулись на трех участках и захватили одну позицию 120-й ОБр ТрО. Продвижение составило до 150 м. В районе Волчанских Хуторов ударами авиации и расчетов ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожены позиции 15-го ПогО ГПСУ. Наши штурмовики заняли два домовладения, продвинувшись на 150 м. На Хатненском участке фронта штурмовые группы „северян“ продвинулись на 300 метров по лесополосам. Российская авиация и расчеты „Гераней“ наносили удары по позициям 3-й ОТМБр ВСУ в районе Хатнего. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ уничтожали огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

