11 февраля 2026 в 10:39

Удары по Украине сегодня, 11 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 11 февраля, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 11 февраля

Российские военные в ночь на 11 февраля нанесли удар по объектам ВСУ и энергетики, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Запорожье „Герани“ ударили по электрической подстанции „Александровская-2“. Множественные цели поражены на востоке Днепропетровской области. Известно, что в Дмитровке атакован склад с боеприпасами, в Николаевке уничтожен ангар с артиллерийскими установками. Комбинированный удар нанесен по объектам Харьковской области. Взрывы прогремели в Богодухове, Золочеве, Верхней Терсе, а также в Купянском районе», — отметил он.

Всего за период с 10 по 11 февраля зафиксировано 13 эпизодов ударов по военной инфраструктуре, складам, местам сосредоточения и ремонтным базам ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По его данным, в Днепропетровской области не менее пяти ударных БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» нанесли удары по объектам тыловой логистики и узлам снабжения украинских формирований.

«Дмитровка — удар по складу под прикрытием гражданской инфраструктуры. Николаевка — уничтожение артиллерийского ангара. Хорошее и Петропавловка — география ударов позволяет сделать вывод о работе по распределенным складам, узлам переброски техники, местам временного размещения подразделений», — сообщил подпольщик.

Также, по данным Лебедева, российская баллистическая ракета «Искандер-М» нанесла удар по складскому помещению в районе села Жадово в Черниговской области.

«Объект использовался как площадка подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, применяемых для атак по приграничным и глубинным регионам. <…> Применение именно баллистической ракеты указывает на приоритетность цели — объект считался значимым; необходимость гарантированного поражения; возможное наличие внутри техники, боеприпасов и топлива, что требует высокой точности и мощности», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

