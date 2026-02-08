Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем Режиссер Адабашьян: Ефремов готов к выходу на сцену и полон энергии

Актер Михаил Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии, ему интересно работать, рассказал «Подъему» российский режиссер Александр Адабашьян. По его словам, на площадке царит деловая и спокойная атмосфера.

[Ефремов] полон энергии, ему интересно, хочется работать. Профессионалом он был всегда. По-человечески очень с ним спокойно всем, с режиссером у него конфликтов нет. Раньше я с ним так плотно не работал. Не знаю, был ли он более сложен в общении или нет. Но сейчас очень деловая, спокойная обстановка на площадке, — заявил Адабашьян.

В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое привело к гибели курьера Сергея Захарова. Актер досрочно освободился из колонии в Белгородской области в марте 2025 года.

Как сообщалось, Ефремов впервые после освобождения из колонии появится на театральной сцене 25 марта. Спектакль «Без свидетелей» пройдет в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.