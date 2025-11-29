День матери
29 ноября 2025 в 12:07

Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции

Нефтяной танкер Virat вновь подвергся атаке беспилотников у берегов Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии утром 29 ноября вновь подвергся атаке беспилотников у берегов Турции, сообщил телеканал NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры. По его информации, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией.

Сегодня утром судно VIRAT во второй раз подверглось нападению беспилотных морских аппаратов, — сказано в материале.

В министерстве отметили, что танкер был атакован, когда находился на расстоянии 35 миль (около 56 километров) от берега. Пожара на судне после удара не произошло, экипаж не пострадал.

Накануне сообщалось, что Virat загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия. В материале говорится, что экипаж не пострадал. В машинном отделении фиксировалось плотное задымление, на месте работали турецкие спасатели.

В тот же день немногим ранее появилась информация о танкере Kairos, который загорелся на пути из Египта в Новороссийск. 25 членов экипажа были благополучно эвакуированы, россиян среди них не было.

