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04 августа 2025 в 17:31

Незаконный скотомогильник нашли рядом с пляжем, где отдыхают дети

В Волгоградской области появился незаконный скотомогильник рядом с пляжем

Фото: Reinhard Kaufhold/Global Look Press

Незаконный скотомогильник обнаружили в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Волгоград № 1». По его информации, он появился в Михайловке неподалеку от озера Ольховое. Примечательно, что всего в сотне метров от скотомогильника находится пляж, где отдыхают и купаются дети.

Как уточнил канал, к озеру начали регулярно свозить останки убитых животных. При этом ветер доносит резкий запах разлагающегося мяса прямо до жилых домов. Кроме того, очевидцы утверждают, что в районе уже завелись шакалы, их замечают целыми стаями. Предполагается, что хищников привлекает запах падали.

Ранее в Сестрорецке неподалеку от Санкт-Петербурга нашли труп неизвестного мужчины. Местный житель наткнулся на останки во время прогулки в лесном массиве. Труп был частично скелетированный и объеденный животными. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

До этого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали стремительное отступление ледника на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. На освободившейся территории было найдено целое кладбище китов.

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