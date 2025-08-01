Растерзанный труп нашли неподалеку от ЖК

Труп неизвестного человека нашли в Сестрорецке неподалеку от Санкт-Петербурга, пишет портал «Конкретно.ru». Отмечается, что местный житель наткнулся на останки во время прогулки в лесном массиве в районе ЖК «Рай в шалаше».

Инцидент случился днем 31 июля. Труп частично скелетированный и объеденный животными. Предположительно, это останки мужчины. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Тагиле на мусоросортировочном заводе в черном пакете нашли труп женщины. Тело без признаков разложения попало на ленту после того, как его выгрузили из ковша погрузчика. Установить личность погибшей помогла дактилоскопическая экспертиза.

До этого в Екатеринбурге нашли мертвым 27-летнего мужчину, который мог работать в полиции. Он пропал 27 июля. К его поискам подключали волонтеров «ЛизаАлерт». Известно, что последний раз он появлялся в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали произошедшее.