В Арктике обнаружили «кладбище» древних китов подо льдом

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали стремительное отступление ледника на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. На освободившейся территории были обнаружены многочисленные кости китов, сообщили в пресс-службе ААНИИ.

Исследование спутниковых изображений выявило значительное уменьшение площади ледникового купола на острове в течение последних 20 лет, говорится в сообщении. Специалисты отмечают, что по мере приближения к ледниковой зоне сохранность останков повышается. Это говорит о значительных колебаниях уровня моря в регионе самого северного архипелага Евразии за последние тысячи лет.

Ранее международная группа ученых создала самую подробную карту подводных каньонов Антарктики. Исследователи обнаружили около 332 каньонов, что в пять раз больше предыдущих оценок. Эти структуры на дне океана играют важную роль в формировании антарктической донной воды и влиянии на течения.

Еще ранее климатолог объяснил, почему пустыню в Чили внезапно завалило снегом. По его словам, это связано с изменением климата. Из-за этого происходит трансформация характера выпадения осадков, движения воздушных потоков в атмосфере и перемещения водных масс в океане.