14 октября 2025 в 11:37

Пьяная петербурженка бросила кирпич в прохожего и отправила его в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга запустила кирпич в голову прохожему, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел недалеко от ночного клуба на проспекте Энгельса в Выборгском районе. В результате пострадавший попал в больницу.

Как уточнил канал, нападавшей оказалась 22-летняя девушка, а потерпевшим — 33-летний мужчина. Подняв с земли увесистый камень, петербурженка бросила его прямо в голову прохожего. От удара мужчина упал и не смог самостоятельно подняться, медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Молодую девушку уже задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек с признаками маниакального поведения напал на одноклассника с ножом и молотком. После этого он отправился домой, где предпринял попытку свести счеты с жизнью. Подозреваемого увезли в больницу на скорой в невменяемом состоянии.

Санкт-Петербург
нападения
кирпичи
травмы
пострадавшие
госпитализации
дебоширы
пьяные
задержания
