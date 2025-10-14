Пьяная петербурженка бросила кирпич в прохожего и отправила его в больницу

Жительница Санкт-Петербурга запустила кирпич в голову прохожему, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел недалеко от ночного клуба на проспекте Энгельса в Выборгском районе. В результате пострадавший попал в больницу.

Как уточнил канал, нападавшей оказалась 22-летняя девушка, а потерпевшим — 33-летний мужчина. Подняв с земли увесистый камень, петербурженка бросила его прямо в голову прохожего. От удара мужчина упал и не смог самостоятельно подняться, медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Молодую девушку уже задержали и доставили в отделение полиции.

