Случайный прохожий наткнулся на свалке на секретные документы Минобороны The Sun on Sunday: в Британии на свалке нашли секретные документы Минобороны

Секретные документы Минобороны Великобритании были найдены на свалке недалеко от крупнейшей военной части британской армии, сообщает еженедельная газета The Sun on Sunday. Их обнаружил случайный прохожий. Бумаги лежали на муниципальной свалке в 4 км от гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир, где в общей сложности размещены 13 тыс. военных.

Документы содержали сведения, касающиеся личных данных военнослужащих, хранения оружия, смены караула, нарушений правил безопасности и протоколов реагирования на экстренные ситуации. Королевская военная полиция проводит расследование в связи с инцидентом.

Как заявил представитель британской армии, по предварительным данным, в потерянных документах не содержалась «секретная информация об оперативной обороне». Тем не менее утечка данных о внутреннем распорядке и личной информации военнослужащих вызывает серьезные вопросы к соблюдению режима секретности на объекте. В Минобороны страны пообещали принять меры по ужесточению контроля за обращением с документацией.

Ранее сообщалось, что вопрос ограничения углеродных выбросов стал главным препятствием на переговорах между Евросоюзом и Великобританией. Стороны пытаются согласовать параметры взаимной привязки национальных программ по сокращению выбросов к встрече лидеров на саммите в конце 2026 года.