Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 18:33

Случайный прохожий наткнулся на свалке на секретные документы Минобороны

The Sun on Sunday: в Британии на свалке нашли секретные документы Минобороны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Секретные документы Минобороны Великобритании были найдены на свалке недалеко от крупнейшей военной части британской армии, сообщает еженедельная газета The Sun on Sunday. Их обнаружил случайный прохожий. Бумаги лежали на муниципальной свалке в 4 км от гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир, где в общей сложности размещены 13 тыс. военных.

Документы содержали сведения, касающиеся личных данных военнослужащих, хранения оружия, смены караула, нарушений правил безопасности и протоколов реагирования на экстренные ситуации. Королевская военная полиция проводит расследование в связи с инцидентом.

Как заявил представитель британской армии, по предварительным данным, в потерянных документах не содержалась «секретная информация об оперативной обороне». Тем не менее утечка данных о внутреннем распорядке и личной информации военнослужащих вызывает серьезные вопросы к соблюдению режима секретности на объекте. В Минобороны страны пообещали принять меры по ужесточению контроля за обращением с документацией.

Ранее сообщалось, что вопрос ограничения углеродных выбросов стал главным препятствием на переговорах между Евросоюзом и Великобританией. Стороны пытаются согласовать параметры взаимной привязки национальных программ по сокращению выбросов к встрече лидеров на саммите в конце 2026 года.

Европа
Великобритания
секретные документы
Минобороны
свалки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.