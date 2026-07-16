«Мы облажались»: Вэнс выступил с внезапным признанием по делу Эпштейна Вэнс заявил, что США просчитались с выстраиванием коммуникации по делу Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа выстроила неправильную коммуникацию вокруг публикации документов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана. По его словам, которые передает Associated Press, они «абсолютно облажались» с подачей информации, но он не считает, что это было сделано намеренно, чтобы что-то скрыть.

Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет, — признался Вэнс.

Главную ошибку, по его мнению, допустила бывший генпрокурор Пэм Бонди, которая заявила, что предполагаемый список клиентов Эпштейна «лежит у меня на столе прямо сейчас». При этом Минюст, добавил он, раздавал консервативным блогерам папки с пометками «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено».

Вэнс отметил, что Бонди скорее всего действовала без злого умысла, просто преувеличив масштаб имеющихся материалов. Однако в итоге ее «поджарили» в публичном пространстве, что подорвало доверие к усилиям администрации по обеспечению прозрачности, заключил вице-президент.

Ранее Федеральный суд США обязал Министерство юстиции рассекретить часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В документах отмечалось, что они должны обосновать законность каждого случая редактирования материалов.