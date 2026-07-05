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05 июля 2026 в 18:57

Сестра Бузовой раскрыла, сколько набрала к 35-й неделе беременности

Анна Бузова набрала 12 килограммов к 35-й неделе беременности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Анна Бузова на 35-й неделе беременности набрала 12 килограммов, однако благодаря свободной одежде со стороны это почти незаметно, рассказала сестра Ольги Бузовой в соцсетях. Будущая мама призналась, что глянцевые снимки с открытым животом не отражают реальной картины.

Девчонки, у меня уже огромное пузо, просто в жизни все выглядит совсем не так, как на красивых фотографиях. Я с трудом представляю беременяшку на девятом месяце, которая идет по улице и всем показывает живот. Я таких не встречала, и мне самой так некомфортно, — поделилась Анна.

По ее словам, беременных женщин с открытыми животами обычно снимают для специальных фотосессий. В обычной жизни большинство будущих мам предпочитают более комфортную одежду свободного кроя. Бузова отметила, что подписчики часто пишут ей, будто она вообще не беременна. Однако это обманчивое впечатление.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова и Ксения Собчак заработали 10,5 млн рублей на корпоративе в Омске, посвященном юбилею торгового дома «Шкуренко». Телеведущая получила 5 млн рублей, а певица — 5,5 млн, причем последнюю сумму могли увеличить из-за недавней операции на ноге.

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