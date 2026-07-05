Раскрыта причина спроса россиян на отдых в одной из стран Европы

Раскрыта причина спроса россиян на отдых в одной из стран Европы Посольство России: Венгрия популярна у россиян из-за лояльной визовой политики

Венгрия этим летом попала в пятерку самых популярных стран для отдыха самостоятельных туристов из России, а ее востребованность связана с лояльной визовой политикой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Будапеште. При этом в диппредставительстве предупредили, что после смены власти ситуация с выдачей разрешений может ухудшиться.

За последние два года действительно отмечалась тенденция к росту оформляемых венгерскими консульскими учреждениями туристических и деловых виз россиянам. Полагаем, во многом это связано с тем, что Венгрия — одна из немногих стран, которая продолжала активно выдавать шенгенские визы россиянам, — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что текущие показатели выдачи разрешений все еще значительно ниже уровня, зафиксированного до пандемии. А после парламентских выборов, прошедших в апреле, количество оформляемых виз может существенно сократиться.

В посольстве также рассказали о типичных проблемах российских путешественников. Чаще всего граждане обращаются в консульство из-за утери или кражи документов, а также для оформления свидетельства на возвращение на родину.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что по итогам 2025 года доля туризма в ВРП региона достигла 4,1%, а в 2026 году ожидается рост до 4,4%. Объем трат путешественников в области составил около 29 млрд рублей.