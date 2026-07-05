Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по географии

Массовые ошибки выпускников на ЕГЭ по географии связаны со слабым знанием номенклатуры и терминологии, сообщили в Рособрнадзоре в канале МАКС. Экзамен в 2026 году сдавали более 19 тыс. человек, что почти на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий, — рассказали в ведомстве.

В целом результаты экзамена сопоставимы с показателями прошлых лет, существенных изменений не зафиксировано. Средний тестовый балл составил 54,4, что соответствует уровню предыдущего года. Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, превысила 7,7%, а минимальный порог не смогли преодолеть 7,8% сдавших.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из Заринска набрали максимальные 100 баллов на экзамене по физике. Оба выпускника являются золотыми медалистами и оказались единственными стобалльниками в своей школе.