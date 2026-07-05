Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 15:18

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по географии

Рособрнадзор назвал слабое знание номенклатуры причиной ошибок на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовые ошибки выпускников на ЕГЭ по географии связаны со слабым знанием номенклатуры и терминологии, сообщили в Рособрнадзоре в канале МАКС. Экзамен в 2026 году сдавали более 19 тыс. человек, что почти на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий, — рассказали в ведомстве.

В целом результаты экзамена сопоставимы с показателями прошлых лет, существенных изменений не зафиксировано. Средний тестовый балл составил 54,4, что соответствует уровню предыдущего года. Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, превысила 7,7%, а минимальный порог не смогли преодолеть 7,8% сдавших.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из Заринска набрали максимальные 100 баллов на экзамене по физике. Оба выпускника являются золотыми медалистами и оказались единственными стобалльниками в своей школе.

Россия
Общество
ЕГЭ
образование
Рособрнадзор
география
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.