ВСУ продолжают атаковать Москву с помощью БПЛА Собянин сообщил о ликвидации еще пяти украинских БПЛА на подлете к Москве

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря. В ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников. Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках.

Также стало известно, что за минувшую неделю система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами отразила 122 атаки со стороны Украины. ВСУ активно используют тактику комбинированных налетов с применением ударных беспилотников, нацеленных как на гражданские объекты, так и на критическую инфраструктуру регионов.