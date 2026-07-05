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05 июля 2026 в 15:30

Тело убитого пакистанца замотали в пленку и накрыли фанерой на Кубани

Уроженца Пакистана убили в сварочном цехе и накрыли фанерой в Новороссийске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Краснодарском крае расследуют убийство уроженца Пакистана Абдуллы Назира, который несколько лет жил в России и получил гражданство, передает телеканал РЕН ТВ. Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах в Новороссийске.

Абдулла пробовал себя в разных профессиях и постоянно искал новое направление. Он активно вел социальные сети, мечтал о работе в кино, а в последнее время решил освоить сварочное дело. По словам жены Натальи, обучение подходило к завершению и в тот день после занятий он остался в мастерской. Вместе с ним в помещении находился 32-летний житель Новороссийска Илья (имя изменено).

До сих пор неизвестно, что именно произошло между Абдуллой и напарником. Уроженца Пакистана убили с особой жестокостью: ему нанесли семь ударов по голове тупым предметом. После этого тело замотали в пленку и накрыли листами фанеры.

В учебном центре резкий запах сначала списали на мертвых голубей. Уже на следующий день после произошедшего Илья покинул страну. По предварительной информации, россиянин может находиться в Турции. Его поиски продолжаются больше месяца.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Тульской области, обвиняемого в убийстве двух человек. Следствием установлено, что обвиняемый попросил у них деньги в долг. С марта по июнь 2025 года потерпевшие неоднократно требовали вернуть деньги, однако фигурант не хотел этого делать, а потом и вовсе решил их убить.

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Краснодарский край
Новороссийск
Пакистан
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