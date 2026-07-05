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05 июля 2026 в 15:38

Миллионы иранцев собрались на всеобщую молитву по Али Хаменеи

Миллионная траурная процессия прошла в главной мечети Тегерана

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
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Миллионы иранцев собрались в главной мечети Тегерана для участия во всеобщей молитве перед гробами погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, передает ТАСС. С самого раннего утра к Мосалле имени имама Хомейни стягивались бесконечные вереницы паломников в черных траурных одеждах.

Только вместе мы будем сильнее, и Россия, и Иран. Ваш президент [Владимир] Путин был единственным христианским другом нашего лидера, — рассказала журналистам одна из паломниц.

Многие участники процессии несли государственные флаги, портреты ушедшего лидера и плакаты с требованиями мести. Перед телами погибших был совершен коллективный намаз, сопровождавшийся молитвами об упокоении душ Хаменеи и его родных. Иранское государственное телевидение транслировало происходящее в прямом эфире с высоты птичьего полета.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не явился на похороны собственного отца. По имеющимся данным СМИ, он получил тяжелые ранения во время атаки 28 февраля. Источники из его окружения сообщали, что преемник лидера получил серьезные травмы ног и лица.

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