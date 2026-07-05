Финал шоу «Сокровища императора», 5 июля: кто победил, испытания, приз

Сегодня, 5 июля, показали финальный, 13-й выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императора». Какие испытания проходили участники, кто победил?

Что было в финале шоу «Сокровища императора» 5 июля

В финал шоу «Сокровища императора» прошли три пары: блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук (команда — розовые), актер Павел Деревянко вместе со своей супругой Зоей (оранжевые) и артистка Екатерина Моргунова и ее двоюродная сестра Кристина Арушанова (фисташковые).

В рамках стартового испытания участники в непросвечивающих масках на ощупь определяли фигуры, после чего передавали напарнику информацию об их расположении, и тот должен был точно воспроизвести последовательность на своем столе. С этим заданием с первой попытки справились Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, вторыми финишировали оранжевые, которые, несмотря на несколько ошибок, опередили фисташковых.

Первая миссия «Модный приговор» проходила на вещевом рынке, где по фотографии нужно было найти все элементы одежды и одеть манекен — здесь вновь лучшими стали Шкуро и Пинчук, тогда как фисташковые не уложились в отведенные 50 минут и получили штрафное время.

Во второй миссии пары разучивали кей-поп танец и демонстрировали его мастеру вместе с танцевальной группой, все команды справились без штрафов.

По итогам двух миссий порядок ударов в гонг распределился следующим образом: на первом месте Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, на втором — Павел и Зоя Деревянко, на третьем — Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова.

На чайной церемонии был разыгран бонус — золотую кошку получила команда, пришедшая к гонгу первой. В суперфинал автоматически прошли Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Черная кошка досталась Екатерине Моргуновой и Кристине Арушановой.

Павел Деревянко и Зоя Фуць Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таким образом во второй день испытания проходили оранжевые и фисташковые. В миссии «Рататуй» участникам нужно было съесть трех копченых крыс. Павел и Зоя Деревянко отказались и получили двадцатиминутный штраф. Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова выполнили задание и отправились дальше.

Во втором испытании пары выступали в роли дублеров: учили элементы постановочного боя. Один из участников должен был выполнять движение в воздухе. Фисташковые закончили это испытание первыми.

По итогам второго дня в суперфинал вошли Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова.

Кто победил в шоу «Сокровища императора» 5 июля

За главный приз в 1 млн юаней в финале шоу боролась пара Екатерины Шкуро и Ирины Пинчук с парой Екатерины Моргуновой и Кристины Арушановой.

Финальное испытание состояло из двух этапов: сначала один участник из пары должен был выполнить шесть головоломок, чтобы открыть шесть ящиков и получить шестеренки, а затем оба партнера совместно собирали механического дракона — шестеренки нужно было подобрать верно, чтобы дракон пришел в движение.

В первом этапе соревновались Екатерина Шкуро и Екатерина Моргунова: им предстояло пройти лабиринт, пересчитать фасолины разных цветов, перелить жидкость с помощью рта, собрать пазл, подобрать ключ к замку и развязать узлы. Обе девушки успешно справились с заданиями и нашли все шестеренки, после чего их напарницы приступили к сборке дракона.

В итоге победительницами третьего сезона шоу «Сокровища императора» стали блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук.

Читайте также:

Прага, отсутствие ролей, ссора с Лифановым: куда пропал Алексей Климушкин

Погода в Москве в понедельник, 6 июля: грозы с ливнями и прохлада до +19

Обстановка в Крыму 5 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать