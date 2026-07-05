Железнодорожную станцию закроют в Москве Дептранс: станция Серп и Молот в Москве временно закроется с 6 июля

Поезда временно перестанут останавливаться на станции МЦД-4 Серп и Молот в Москве с 6 июля, сообщил столичный департамент транспорта в МАКСе. Пассажиров призвали пользоваться станциями метро «Римская», «Площадь Ильича» или станцией МЦД Москва-Товарная.

С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба Федеральной пассажирской компании сообщила, что в Абхазии временно изменился маршрут следования пассажирского поезда № 303 сообщением Москва — Сухум. Причиной экстренной корректировки графика стало падение дерева на железнодорожные пути. Из-за инцидента движение всех составов на участке Цандрипш — Гагра Абхазской железной дороги было полностью закрыто.

До этого сообщалось, что движение поездов восстановлено на участке железной дороги в Красноярском крае после схода 13 грузовых вагонов. В работах было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая специализированная техника.