Массовое пыление уже началось: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 4 мая

Май пришел в Москву с небывалым потеплением. На фоне улучшившейся погоды запылили березы. Рассказываем, на каком этапе находится аллергосезон, и определяем уровень пыльцы в воздухе.
Аллергосезон в Москве в 2026 году
Первый понедельник мая придет в столицу с 23-градусным теплом. Осадки не предвидятся, а значит, и уровень пыльцы сегодня вырастет.
Прогноз пыльцы на 4 мая 2026 года
Пыльцевые облака над столицей сгущаются, и сейчас концентрация березового аллергена достигла диапазона от 1000 до 5000 единиц на кубический метр. Аллергикам стоит готовиться к ухудшению самочувствия.
Обезопасьте себя в аллергосезон и не забывайте про:
средства индивидуальной защиты (маски и очки);
правила аллергобыта (влажную уборку, антипыльцевые сетки, очистители воздуха);
лекарства, назначенные врачом.
