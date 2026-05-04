Массовое пыление уже началось: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 4 мая

Май пришел в Москву с небывалым потеплением. На фоне улучшившейся погоды запылили березы. Рассказываем, на каком этапе находится аллергосезон, и определяем уровень пыльцы в воздухе.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Первый понедельник мая придет в столицу с 23-градусным теплом. Осадки не предвидятся, а значит, и уровень пыльцы сегодня вырастет.

Прогноз пыльцы на 4 мая 2026 года

Пыльцевые облака над столицей сгущаются, и сейчас концентрация березового аллергена достигла диапазона от 1000 до 5000 единиц на кубический метр. Аллергикам стоит готовиться к ухудшению самочувствия.

Обезопасьте себя в аллергосезон и не забывайте про:

средства индивидуальной защиты (маски и очки);

правила аллергобыта (влажную уборку, антипыльцевые сетки, очистители воздуха);

лекарства, назначенные врачом.

О том, как облегчить жизнь в разгар массового пыления, читайте в нашем материале.