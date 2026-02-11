Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:08

Российские врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом

В Новосибирске врачи спасли пятилетнего ребенка с пульсом в 210 ударов в минуту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске врачи спасли пятилетнего ребенка со смертельно опасным пульсом в 210 ударов в минуту, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина в MAX. Через сутки после операции состояние мальчика улучшилось: он начал передвигаться и к нему вернулся аппетит.

Ребенок находился в тяжелом состоянии — его сердце билось почти как у птицы: с частотой 210 ударов в минуту, — рассказали врачи.

Отмечается, что до этого ребенку провели две операции в Бостоне из-за проблем с сердцем. У него были отеки всего тела и трудности с дыханием. В Новосибирске хирурги использовали робота для оперативного вмешательства.

Ранее медики Черниговской районной больницы в Приморье спасли жизнь 11-летней девочки, которую ударил ножом в сердце собственный отец. Счет шел на минуты — ребенок едва не умер. Хирурги провели сложнейшую операцию, после чего пациентку перевели в реанимацию. Позже состояние девочки стабилизировалось.

До этого в Москве врачи провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. Хирургическое вмешательство произошло после продолжительного лечения.

