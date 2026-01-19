Южная Корея и Италия договорились о сотрудничестве в сфере ВПК

Южная Корея и Италия намерены углубить стратегическое сотрудничество в науке и военно-промышленном комплексе, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен в ходе саммита с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Сеуле. По его словам, которые приводит агентство Yonhap, Италия является четвертым по величине торговым партнером Кореи в ЕС, а взаимодействие между странами демонстрирует «безграничный потенциал».

Сотрудничество между странами продолжает расти в научно-технической сфере, в передовых отраслях, таких как аэрокосмическая отрасль, военно-промышленный комплекс. <…> Мы будем добиваться того, чтобы реализовывать взаимодополняющее сотрудничество на основе наших сильных сторон в том числе в военно-промышленном комплексе, — сказал он.

Лидеры договорились расширять взаимодействие в области квантовых вычислений, ИИ и биотехнологий, а также подписали три меморандума о сотрудничестве. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность миру на Корейском полуострове и глобальной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами заявил, что Россия рассчитывает восстановить взаимоотношения с Южной Кореей после растраты положительного капитала между сторонами. По его словам, до этого страны успешно контактировали в сферах торговли и предпринимательства.