Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:48

Россиянин «заработал» свыше 700 тыс. рублей после махинаций с кешбэком

Жителя Тамбовской области уличили в махинациях с кешбэком на 740 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Тамбовской области молодой человек придумал схему по незаконному обогащению за счет банковского кешбэка на сумму 740 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД. Оперативники установили, что 22-летний житель поселка Строитель попросил семерых своих знакомых и друзей оформить банковские карты. К ним он подключил специальную программу лояльности, которая давала повышенный кешбэк на определенные виды покупок.

После этого, используя эти платежные средства, мужчина заказывал в интернет-магазинах товары, подпадающие под нужную категорию. Так он получал до 30 тыс. рублей бонусами на каждый счет. После получения бонусов он оформлял возврат покупок. Деньги, потраченные на заказы, возвращались обратно, а полученные бонусные рубли злоумышленник снимал и тратил на личные нужды.

Ранее мошенники стали применять новые методы обмана, основанные на обещаниях повышенного кешбэка. Аферисты активно создают Telegram-каналы, где предлагают нереально высокий возврат средств — до 90% за участие в акциях популярных брендов. Вместо ожидаемого заработка жертвы таких схем могут полностью потерять доступ к своим банковским счетам. Кроме того, мошенники могут получить контроль над их учетными записями на портале «Госуслуги».

Тамбовская область
махинации
мошенники
кешбэк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.