Россиянин «заработал» свыше 700 тыс. рублей после махинаций с кешбэком Жителя Тамбовской области уличили в махинациях с кешбэком на 740 тыс. рублей

В Тамбовской области молодой человек придумал схему по незаконному обогащению за счет банковского кешбэка на сумму 740 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД. Оперативники установили, что 22-летний житель поселка Строитель попросил семерых своих знакомых и друзей оформить банковские карты. К ним он подключил специальную программу лояльности, которая давала повышенный кешбэк на определенные виды покупок.

После этого, используя эти платежные средства, мужчина заказывал в интернет-магазинах товары, подпадающие под нужную категорию. Так он получал до 30 тыс. рублей бонусами на каждый счет. После получения бонусов он оформлял возврат покупок. Деньги, потраченные на заказы, возвращались обратно, а полученные бонусные рубли злоумышленник снимал и тратил на личные нужды.

Ранее мошенники стали применять новые методы обмана, основанные на обещаниях повышенного кешбэка. Аферисты активно создают Telegram-каналы, где предлагают нереально высокий возврат средств — до 90% за участие в акциях популярных брендов. Вместо ожидаемого заработка жертвы таких схем могут полностью потерять доступ к своим банковским счетам. Кроме того, мошенники могут получить контроль над их учетными записями на портале «Госуслуги».