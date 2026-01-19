Свыше 370 автобусных рейсов отменили из-за морозов в одном регионе

В Кемеровской области отменили 377 автобусных рейсов в связи с аномальными морозами, пишет «Сiбдепо». Ограничения в целях безопасности прежде всего коснулись междугородних и пригородных направлений.

Помимо этого, из Кемерова отменили ряд рейсов в Белово, Новокузнецк и Прокопьевск. Чаще всего ограничивают транспорт в вечернее время и ранним утром. Решение об отмене принимают, когда столбики термометра показывают ниже минус 40 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Петропавловска-Камчатского пересадили из автобусов в автозаки из-за сугробов: дороги утопают в снегу. В настоящий момент по Петропавловску-Камчатскому курсируют два автозака.

До этого стало известно, что в Петропавловске-Камчатском снежные заносы местами превышают человеческий рост. Жертвами циклона «Фрэнсис» стали несколько человек. Местные власти обсуждают вопрос введения режима ЧС.