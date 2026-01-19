Многим жителям Франции приходится экономить на отоплении, признал местный политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. По его словам, которые приводит ТАСС, это обусловлено запредельными ценами на топливо из-за введенных против России санкций.

Цены на энергоносители в последнее время взлетели, и многим семьям теперь сложно отапливать дома зимой. Мне говорили: «Мы зимой отапливаем дом лишь несколько часов в день, не в силах оплатить счета». Все это из-за санкций против России. Французы начинают это осознавать, — сказал Сорлин.

Он добавил, что французы не желают конфликта с Россией. Сорлин констатировал, что большинство жителей страны не видит необходимости в антироссийских санкциях, которые бьют по самим европейцам.

Ранее директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил жителей страны, что свет теперь могут отключать на более чем 16 часов в сутки. По его словам, сейчас в стране действует режим чрезвычайной ситуации.