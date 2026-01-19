«Пора уже»: в Британии призвали найти замену Каллас после ее слов о России

Главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас необходимо найти замену, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отреагировал на высказывание политика о России и Гренландии. По мнению Каллас, Москва и Пекин якобы извлекают выгоду из ситуации вокруг острова.

Для Каллас вполне понятно, что в Гренландии нет российской угрозы, а идея китайской угрозы сродни фантастике. Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим, — ответил Меркурис.

Он добавил, что «глубоко внутри» Каллас осознает, как неумело балтийские страны управляют отношениями с Россией . Единственная безопасность, которая осталась у Прибалтики, заключается в сохранении союза с Соединенными Штатами, констатировал Меркурис.

Ранее Каллас призвала США не отвлекаться от темы украинского кризиса. По ее словам, спорные вопросы, касающиеся Гренландии, следует решать «внутри НАТО».