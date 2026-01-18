«Будет восстановлено»: Дмитриев обрисовал будущее Гренландии

Европа капитулирует, а Гренландия достанется США, написал в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также выразил мнение о частичном восстановлении трансатлантического единства.

Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено, — написал глава РФПИ.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления американского присутствия в арктических водах, прилегающих к Канаде. Речь идет о приобретении дополнительных ледоколов для патрулирования региона. Американские чиновники не исключают, что соответствующие расходы могут быть заложены в военный бюджет США на 2027 год.

До этого вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Германия не позволит США запугать себя новыми пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, Берлин будет твердо настаивать на своем.