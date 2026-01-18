Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 19:29

«Будет восстановлено»: Дмитриев обрисовал будущее Гренландии

Дмитриев считает, что США удастся заполучить Гренландию

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европа капитулирует, а Гренландия достанется США, написал в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также выразил мнение о частичном восстановлении трансатлантического единства.

Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено, — написал глава РФПИ.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления американского присутствия в арктических водах, прилегающих к Канаде. Речь идет о приобретении дополнительных ледоколов для патрулирования региона. Американские чиновники не исключают, что соответствующие расходы могут быть заложены в военный бюджет США на 2027 год.

До этого вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Германия не позволит США запугать себя новыми пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, Берлин будет твердо настаивать на своем.

Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
Гренландия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина хочет заключить соглашение по безопасности на минималках
Девочки-подростки избили сверстницу ради мести
Два человека погибли в страшном ДТП под Петербургом
«Будет восстановлено»: Дмитриев обрисовал будущее Гренландии
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за 11 часов
Долги россиян по ЖКХ оцифруют
В Чили объявлена эвакуация населения из-за лесных пожаров
Азаров рассказал, почему Зеленскому выгоден режим ЧС на Украине
В одном из ЖК Киева замерзла канализация
В КНР пересмотрели экспорт редкоземельных металлов после «фокусов» Трампа
Во Франции призвали прекратить «паранойю» из-за России
«Это неприемлемо»: в Ирландии возмутились планами Трампа на Гренландию
Стирка и уборка: первые стиральные машины-полуавтоматы и пылесосы
Мерца жестко высмеяли после его заявления о болеющих немцах
Макрон взялся за «торговую базуку ЕС» против США
Инфекционист раскрыл, грозит ли России страшный аденовирус
Врач развеял популярный миф о печени и кишечнике
Добровольская, развод, мнение об СВО: как живет актер Ярослав Бойко
«Абсурдный характер»: в одной из стран ЕС заговорили о выходе из НАТО
Водителям разрешат показывать права через смартфон
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.