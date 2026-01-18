Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 17:56

Германия выступила с решительным заявлением в адрес США

Вице-канцлер Клингбайль: Германия не позволит США запугать себя новыми пошлинами

Германия не позволит США запугать себя новыми пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии, заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. По его словам, которые передает Tagesspiegel, Берлин будет твердо настаивать на своем.

Мы не можем позволить шантажировать себя тем, что именно сейчас происходит. <…> Мы не позволим себя запугать — ни пошлинами, ни словами, ни угрозами. Здесь мы должны быть твердыми — спокойными, но твердыми, — отметил Клингбайль.

Он добавил, что администрация США перешла черту, и европейцы должны дать единый и чёткий ответ. Клингбайль прокомментировал введение пошлин на европейские товары, отметив, что Европа готова к диалогу с Вашингтоном, но не поддастся давлению.

Европа
Германия
реакции
пошлины
США
