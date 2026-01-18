Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 17:01

Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию

AFP: Франция предложила использовать ACI против США

Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон готов применить антипринудительный механизм ЕС (ACI) в случае, если США введут пошлины на европейские товары в связи с конфликтом вокруг Гренландии, передает Agence France-Presse. Политик якобы ведет соответствующие переговоры с другими европейскими лидерами.

Глава государства будет в течение всего дня поддерживать контакты со своими европейскими коллегами. Он потребует задействовать антипринудительный инструмент, — сказано в публикации.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Пошлины будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии.

Позже глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что угрозы президента США о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии — это шантаж. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.