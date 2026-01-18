Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию

Президент Франции Эммануэль Макрон готов применить антипринудительный механизм ЕС (ACI) в случае, если США введут пошлины на европейские товары в связи с конфликтом вокруг Гренландии, передает Agence France-Presse. Политик якобы ведет соответствующие переговоры с другими европейскими лидерами.

Глава государства будет в течение всего дня поддерживать контакты со своими европейскими коллегами. Он потребует задействовать антипринудительный инструмент, — сказано в публикации.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Пошлины будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии.

Позже глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что угрозы президента США о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии — это шантаж. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.