Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 16:45

В Госдуме выразили недоумение по поводу операции младенцу на дому

Депутат ГД Леонов: проведение обрезания невозможно без специальных условий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение обрезания невозможно без специальной подготовки, которая может быть организована только в условиях клиники, заявил NEWS.ru председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя информацию о том, что в Москве пятимесячный ребенок мигрантов впал в кому после процедуры на дому. Он подчеркнул, что действия семьи вызывают недоумение.

Все хирургические манипуляции проводятся в рамках амбулаторных условий, либо стационарных условий с обязательной возможностью анестезиологической или реанимационной поддержки. Вообще изначально для проведения подобной манипуляции должны быть определенные клинические показания. Поэтому в этом отношении следует руководствоваться действующим законодательством нашей страны, а не проводить некие обряды, которые приводят к таким печальным последствиям, — сказал парламентарий.

Накануне Telegram-канал Mash написал, что в Москве пятимесячный младенец впал в кому после процедуры обрезания. Семья приехала в Россию из Таджикистана и не встала на миграционный учет. Родители младенца пригласили для манипуляции знакомого врача. На следующий день у ребенка случились судороги, он ослаб и побледнел. В больнице ему диагностировали пневмонию и тяжелую анемию.

В июле 2024 года огласку получил инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге. 40-летний хирург с 20-летним опытом делал обрезание у себя на дому. Пациентом был месячный ребенок его знакомой семьи из Шушар. После процедуры у младенца началось кровотечение, родители малыша обратились к медикам скорой помощи. После этого инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

обрезание
обряды
мигранты
законы
Госдума
Максим Ширяев
М. Ширяев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвал неожиданные плюсы нарушения диеты
«Митьки» подарили москвичам атмосферу Ленинграда 80-х годов
Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили за три «флажка»
«Хрен на редьку»: экс-депутат Рады о замене Шмыгаля на Свириденко
Семьи погибших бойцов ВСУ взбунтовались. Зеленскому придет конец?
Инфекционист раскрыла, кому грозит заражение бактерией Vibrio
Военэксперт ответил, зачем ВСУ могут оттягивать резервы под Павлоград
Лавров уличил Европу в «международном оборзении»
ВСУ раскрыли свои планы секретной переброской западной бронетехники
В Госдуме назвали Сырского изменником Родины
Адвокат раскрыл новый поворот в задержании сотрудников Baza
Школьница изрезала свою бабушку ножом из-за смартфона
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Попытка прорыва и битва за Зеленый Гай: новости СВО на вечер 22 июля
В РПЦ оценили идею запретить движение сатанизма в России
Вестминстерскому дворцу предсказали незавидную судьбу Нотр-Дама
Психолог рассказала, как супругам достичь равновесия в отношениях
В Китае набирает популярность необычный способ борьбы с жарой
Пойманный на педофилии петербуржец попался на рассылке детского порно
Трампа обругали в прямом эфире американского телеканала
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.