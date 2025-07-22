В Госдуме выразили недоумение по поводу операции младенцу на дому

Проведение обрезания невозможно без специальной подготовки, которая может быть организована только в условиях клиники, заявил NEWS.ru председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя информацию о том, что в Москве пятимесячный ребенок мигрантов впал в кому после процедуры на дому. Он подчеркнул, что действия семьи вызывают недоумение.

Все хирургические манипуляции проводятся в рамках амбулаторных условий, либо стационарных условий с обязательной возможностью анестезиологической или реанимационной поддержки. Вообще изначально для проведения подобной манипуляции должны быть определенные клинические показания. Поэтому в этом отношении следует руководствоваться действующим законодательством нашей страны, а не проводить некие обряды, которые приводят к таким печальным последствиям, — сказал парламентарий.

Накануне Telegram-канал Mash написал, что в Москве пятимесячный младенец впал в кому после процедуры обрезания. Семья приехала в Россию из Таджикистана и не встала на миграционный учет. Родители младенца пригласили для манипуляции знакомого врача. На следующий день у ребенка случились судороги, он ослаб и побледнел. В больнице ему диагностировали пневмонию и тяжелую анемию.

В июле 2024 года огласку получил инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге. 40-летний хирург с 20-летним опытом делал обрезание у себя на дому. Пациентом был месячный ребенок его знакомой семьи из Шушар. После процедуры у младенца началось кровотечение, родители малыша обратились к медикам скорой помощи. После этого инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.