Психолог раскрыла, как можно помочь девочке, которую изнасиловали таджики

Четырехлетняя девочка из деревни под Обнинском, которую изнасиловали два малолетних таджикских мигранта, нуждается в помощи психотерапевта рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. По ее словам, также помощь может потребоваться взрослым в этой семье.

Родителям пострадавшей девочки необходимо найти психолога или психотерапевта, который специализируется на детской психологической травме. Также, думаю, помощь может потребоваться родителям или даже взрослым, живущим в этом дворе, — высказалась Таранова.

Она добавила, что с пострадавшим ребенком важно говорить о личных границах и о том, что к ней никто не может прикасаться и причинять боль. Это нужно, чтобы в подростковом возрасте у девочки не было отвращения к своему телу.

Родителям нужно с особенным вниманием относиться к девочке. Вместе им нужно больше творить руками: рисовать, лепить, красить — это развивает эмоциональность и помогает справиться с физическим напряжением, — пояснила Таранова.

Ранее стало известно, что в пригороде Обнинска двое детей мигрантов надругались над четырехлетней девочкой. Губернатор Калужской области потребовал приметь к ним максимально жесткое наказание и привлечь к ответственности работодателей родителей преступников.