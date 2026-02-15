В Генштабе заявили о превосходстве ВС РФ по использованию дронов на СВО

В Генштабе заявили о превосходстве ВС РФ по использованию дронов на СВО Герасимов заявил, что ВС России применяют БПЛА в два раза чаще ВСУ

Российские военнослужащие применяют беспилотники в среднем в два раза чаще, чем ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции в группировку войск «Центр». По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны, украинские бойцы делают ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных дронов.

При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их (БПЛА. — NEWS.ru) в среднем в два раза больше, чем противник, — подчеркнул военачальник.

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска освободили 12 населенных пунктов в зоне СВО за первую половину февраля, несмотря на суровые зимние условия. Он уточнил, что под контроль ВС РФ перешло более 200 квадратных километров территории.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. Так, в районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. Минобороны РФ это ситуацию не комментировало.