24 мая 2026 в 14:00

Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие весенние салаты, но хочет сделать их более сытными и нежными. Никакой возни — просто нарезал, смешал и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая редиска с нежными яйцами, пикантным сыром и ароматным зеленым луком в майонезной заправке. Сыр и яйца делают редиску мягче, а лук добавляет свежести. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 200 г редиски, 150 г твердого сыра, пучок зеленого лука, майонез, соль, перец по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Редиску нарежьте тонкими кружочками. Сыр натрите на терке, лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот слоеный салат с редиской. Удивило то, что редиска не горчила, а стала мягкой и сочной. Сыр и яйца добавили нежности, а лук — свежести. Даже дети, которые не любят редиску, ели с удовольствием. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану — вкус станет легче. Рецепт — настоящая весенняя находка!

Мария Левицкая
