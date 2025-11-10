Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?

Гарри может стать следующим принцем после Эндрю, которого лишат королевских титулов, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 10 ноября?

Кто хочет лишить Гарри титулов

Издание отмечает, что дворец не проявил милосердия, лишив бывшего принца Эндрю и его экс-супругу Сару Фергюсон королевского статуса в связи с продолжающимся скандалом с педофилом Джеффри Эпштейном. Герцог и герцогиня Сассекские станут следующими, кого лишат королевских титулов, чтобы избежать «скандальных пятен» во время правления будущего короля Уильяма.

«Избавление от Эндрю стало очень полезным опытом. И это предупредительный выстрел в сторону Гарри», — заявил королевский биограф Эндрю Лоуни.

Лоуни отметил, что, как и король Карл III, Уильям будет искать способы упорядочить королевскую семью, когда взойдет на престол.

«Уильям еще больше сократит монархию», — пояснил Лоуни, заявив, что лишение титулов неработающих членов королевской семьи, таких как Гарри и Маркл, станет простым способом избежать любых будущих неловких ситуаций или скандалов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также это может коснуться дочерей Эндрю — принцессы Беатрис и принцессы Евгении. Однако в их случае это менее вероятно, поскольку они стойко поддерживают королевскую семью, в отличие от герцогов Сассекских, которые стали оскорблять монархию после переезда в Калифорнию в 2020 году.

Так что, судя по всему, принца Гарри может ждать судьба опального Эндрю.

Какой новый шаг сделала Маркл к разводу с Гарри

По информации RadarOnline, Меган Маркл решила вернуться к съемкам в кино, и это может быть признаком ее скорого разрыва с Гарри. Слухи об их возможном разводе ходят уже давно.

5 ноября Меган заметили на съемках комедии «Близкие друзья» в Лос-Анджелесе. Главные роли в новом фильме режиссера Джейсона Орли исполняют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг. По информации Variety, герцогиня Сассекская сыграет в фильме небольшую роль второго плана.

Маркл в последний раз появлялась на экранах в качестве драматической актрисы в 2018 году в сериале «Форс-мажоры». Она приостановила актерскую карьеру перед тем, как было официально объявлено о ее помолвке с Гарри в ноябре 2017 года. Тогда Меган заявила, что больше не будет сниматься в кино, чтобы «работать с Гарри как одна команда». При этом инсайдеры назвали возвращение герцогини в профессию признаком того, что супруги отдалились друг от друга.

«Отношения между ними изменились. На публике Гарри проявляет заботу, но внутренне он страдает от того, насколько они отдалились. Возвращение Меган в Голливуд выглядит как заявление, что она будет двигаться вперед с ним или без него», — сказал источник.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

С момента приостановки карьеры Маркл выступила в качестве продюсера нескольких документальных фильмов, а также запустила собственное кулинарное шоу «С любовью, Меган». При этом в 2022 году стриминговый сервис Netflix отменил мультсериал Perl («Жемчужина»), продюсером которого выступала супруга принца Гарри.

