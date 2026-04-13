Женщина и ребенок попали под лавину в Дагестане, сообщило региональное управление МЧС России. Инцидент произошел в населенном пункте Шайтли. На место отправились спасатели.

По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок, — говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями задействовать борт МЧС России не стали, чтобы не подвергать экипаж опасности. Однако он готов вылететь при улучшении погоды.

Ранее сообщалось, что россияне оказались заблокированы на границе с Грузией из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины. Непогода может продлиться еще три дня, и точной информации о времени открытия пунктов пропуска на данный момент нет.

Кроме того, сообщалось, что жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске, Дагестанских Огнях. Также такой режим введен в Дербентском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Карабудахкентском, Гумбетовском, Новолакском, Кайтагском районах и на других территориях.