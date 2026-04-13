13 апреля 2026 в 11:46

Боец «Орлана» получил ранения при атаке дрона в Белгородской области

Гладков: боец пострадал в Грайвороне при отражении атаки дрона ВСУ

В городе Грайворон при отражении атаки вражеского дрона ранен боец подразделения по борьбе с БПЛА «Орлан», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По словам главы региона, сослуживцы доставили мужчину в больницу

Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что один человек погиб, пять пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки. Жертвой стал 55-летний мотоциклист. Зафиксировано девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области.

До этого в Минобороны сообщили, что за неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над Россией. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

